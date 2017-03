Incidente a Centocelle: scontro fra un'auto ed uno scooter, ferito 57enne

Brutto incidente a Centocelle dove un’auto ed uno scooter si sono scontrati violentemente. E' accaduto nella prima serata del 29 marzo. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 57 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Addolorata. A destare preoccupazione fra le decine di presenti le condizioni dello scooter incidentato, praticamente distrutto. Lo scontro sulla via Casilina, direzione Centro, all’altezza dell’ingresso per piazza delle Camelie, incrocio viale di Tor de’ Schiavi. Praticamente illeso invece l’autista della Mitsubishi medicato sul posto.

DINAMICA DELL’INCIDENTE - Un incidente stradale la cui dinamica è al vaglio degli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Fra le ipotesi quella che uno dei due mezzi possa essere passato all’incrocio con il semaforo rosso. I vigili urbani hanno acquisito le testimonianze dei presenti al fine di ricostruire le cause esatte del sinistro.

INCIDENTI A CENTOCELLE - Una giornata nera quella delle strade di Centocelle, che si era aperta questa mattina presto con l’investimento di due pedoni avvenuto su viale Palmiro Togliatti, incrocio via dei Sesami. Feriti entrambi, uno dei due è stato trasportato al Policlinico Tor Vergata in prognosi riservata.