Incidente a Torricola: Ducati si scontra con autocarro, morto 34enne

Ennesima giovane vita spezzata sulle strade dell'Urbe dove questa mattina un 34enne è morto in seguito ad un incidente stradale nella zona di Torricola-Capannelle. A perdere la vita un motociclista romano, dopo che la Ducati sulla quale viaggiava ha impattato violentemente con un autocarro con l'uomo finito sotto al rimorchio del mezzo pesante. Inutili i soccorsi, i medici del 118 arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La tragedia poco dopo le 7:30, su via del Casale Rotondo, in prossimità di via di Torricola.

INCIDENTE MORTALE - Allertati i soccorritori sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con l'ausilio dell'autogru, le ambulanze del 118 e due pattuglie dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. Resta da accertare la dinamica dello scontro, avvenuto in direzione Capannelle. Per consentire i rilievi si è resa necessaria la chisura di via di Casale Rotondo da via Appia Nuova a via Appia Antica, in direzione Torricola.