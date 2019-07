Incidente a Palmarola: auto finisce all'interno di un bar

Un'auto all'interno di un bar. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito nella zona di Palmarola dopo che una Fiat Panda condotta da una 44enne (nella quale viaggiavano anche due bambini) è finita dentro l'esercizio commerciale. Sono stati gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Monte Mario ad intervenire intorno alle 14.45 di venerdì 5 luglio per i rilievi di un incidente accaduto in via Casal del Marmo all'intersezione con Largo Codogno. Due i veicoli coinvolti.

Da quanto risulta dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti: la conducente dell' auto Fiat Panda, una donna di 44 anni, a seguito di uno scontro avvenuto con un veicolo Ford Ka, condotto da una ragazza di 24 anni, ha perso il controllo del mezzo finendo prima sul marciapiede, per poi concludere la marcia all'interno del Meet Bar sito in via Casal del Marmo, senza provocare alcun ferito. A bordo della Fiat Panda, oltre la conducente ,due bambini di 7 e 4 anni.

Nessuno degli occupanti dei mezzi ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.