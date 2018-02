Incidente a Palmarola: scontro tra una Panda ed un Sh, ferito scooterista

Incidente stradale a Palmarola dove uno scooterista è rimasto ferito. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 8:00 di questa mattina su via di Casal del Marmo, all'altezza del civico 144. Qui sono venuti a contatto per cause ancora in via di accertamento una Fiat Panda ed un Honda Sh. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Filippo Neri. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente via della Valle dei Fontanili

I vigili urbani del medesimo gruppo erano intervenuti nella mattinata di ieri 5 febbraio in zona Torrevecchia-Quartaccio. Ad impattare su via della Valle dei Fontanili una Fiat Panda di una scuola guida ed uno scooter, sempre un Sh della Honda. I due mezzi sono venuti a contatto per cause in via di accertamento. Ad avere la peggio lo scooterista, accompagnato dall'ambulanza del 118 al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in codice giallo.