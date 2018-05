Incidente in via delle Capannelle: scooter si scontra con autobus Atac, grave 19enne

Incidente in via delle Capannelle 217, nel pomeriggio del 3 maggio. E' successo intorno alle 18. A scontrarsi uno scooter Honda 125 ed un autobus Atac della linea 500.

Ancora da determinare l'esatta dinamica al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sul posto per i rilievi scientifici. A bordo dello scooter un ragazzo di 19 anni ferito e trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata dove è ricoverato in gravi condizioni.