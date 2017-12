Due investimenti in pochi minuti: due feriti, una è grave

Due investimenti stradali a Roma in pochi minuti. E' stato un 26 dicembre da bollino rosso sulle strade della Capitale. Il primo, in ordine di tempo, è avvenuto alle 19:10 in via Candia 135 dove una Fiat Panda ha investito un donna romena di 60 anni. La ferita è stata trasportata al Santo Spirito in codice rosso. Sul posto per i rilievi due pattuglie del Gruppo Prati della Polizia Locale. Il conducente della Panda si è fermato a prestare soccorso.

Investito in via della Magliana

Poco più tardi, alle 19:25, un uomo è stato investito in via della Magliana 375 da una Daewoo Matiz. Il pedone, un indiano, è stato trasportato al San Camillo in codice rosso. Intervenute per rilievi e viabilità due pattuglie del IX gruppo Eur. Alle 21, invece, su corso Francia, all'altezza del civico 131, tre auto si sono scontrate per cause ancora da appurare.

Due i feriti, uno in codice giallo e uno in verde. Gli incidenti hanno preceduto l'investimento mortale di oggi in via tra via Titina De Filippo e via Camillo Pilotto.