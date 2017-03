Casal Palocco, perde il controllo dell'auto e finisce nel canale

Incidente alle 2 del mattino di oggi 29 marzo tra Ostia e Casal Palocco, in via Canale della Lingua. Un uomo, alla guida della sua Audi A1, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della propria auto distruggendo la protezione e finendo nel canale.

Sul posto, allertati, gli agenti del X Gruppo Mare per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente, in codice verde, all'ospedale Grassi di Ostia. L'uomo ha riportato lievi ferite. L'Audi A1 è stata rimossa questa mattina alle 8, questo perché il carro ha dovuto aspettare la luce del giorno per tirarla fuori dal canale.