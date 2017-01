Incidente a Roma Nord: Suv ribaltato su via della Camilluccia

1 / 5

Un'auto ribaltata, vetri rotti, benzina e acqua disperse in strada. Questa la scena presentatasi agli automobilisti che nel pomeriggio di oggi si sono trovati ad attraversare via della Camilluccia. Poco dopo le 14.30 un Suv, modello Dacia Duster, si è ribaltato all'altezza del civico 309, all'incrocio con via Stresa.

Illeso il conducente, uscito in maniera autonoma dall'auto. Dalle informazioni raccolte a provocare il ribaltamento una frenata improvvisa che non ha coinvolto però altri mezzi. Sul posto gli agenti del XIV gruppo Monte Mario. La strada è rimasta sempre aperta, con rallentamenti pesanti per oltre un'ora.