Bufalotta: sbanda e si schianta contro una recinzione, è grave

Incidente stradale in via della Bufalotta 995. E' successo oggi, 24 aprile, intorno alle 9:30. Per cause ancora da appurare un uomo alla guida di una Hyundai Atos ha perso il controllo finendo contro una recinzione.

Un incidente autonomo secondo i primi riscontri della Polizia Locale accorsa sul posto per i rilievi scientifici del caso. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo, in codice rosso, all'ospedale Sandro Pertini di Roma. E' grave. Ieri un altro incidente simile ad Ostia.