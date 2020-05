Incidente ai Paroli, suv si scontra con uno scooter: grave 24enne

E' in gravi condizioni un 24enne vittima di un incidente stradale a Roma. E' avvenuto nel pomeriggio del 7 maggio, intorno alle 16, in via Bruno Buozzi. Sul posto le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici ed il personale medico del 118.

Nello scontro sono rimesta coinvolte una Land Rover condotta da un uomo di 40 anni e un Kymco People, guidata proprio dal 24enne.

Il giovane è stato trasportato al Santo Spirito in codice rosso in gravi condizioni. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.