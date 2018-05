Incidente a Bravetta: scontro tra auto e moto, grave un 27enne

E' ricoverato in codice rosso un motociclista di 27 anni che poco dopo le 11 è rimasto coinvolto in un incidente in via della Consolata all'altezza di via di Bravetta. Il motociclista, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una Fiat Punto guidata da un uomo di 79 anni.

A bordo dell'auto, sul lato passeggero, anche la moglie dell'uomo che è stata medicata sul posto. Il giovane centauro è stato portato all'ospedale San Camillo. I rilievi sono stati effettuati dagli uomini del XII gruppo Monteverde della Polizia di Roma Capitale.