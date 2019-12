Incidente ad Anguillara, auto contro un albero: muore una ragazza di 20 anni, un'altra ferita grave

Tragico incidente stradale questa notte intorno alle 2 e 30. Sul territorio di Anguillara Sabazia, esattamente al km 16,300 di via Braccianese, un'auto con all'interno due ragazze è uscita fuori strada finendo contro un albero.

L'impatto è stato fatale per una delle due giovani, appena 20enne, morta sul colpo. La seconda è stata soccorso dall'elisoccorso del 118 e trasportata nell'ospedale più vicino in codice rosso.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso, indagano per chiarire la dinamica dell'incidente. Con i militari erano presenti i Vigili del fuoco, necessari per le operazioni di rimozioni dei corpi dall'auto.