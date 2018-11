Anziano investito davanti al cimitero: caccia all'auto pirata

E' caccia ad un'auto pirata a Manziana. Alla guida, secondo alcuni testimoni, una donna sulle cui tracce ci sono i Carabinieri. E' successo nella mattinata di oggi, 28 novembre, sulla via Braccianese Claudia, a pochi metri dal cimitero di zona. L'uomo, settantenne, è stato portato all'ospedale di Bracciano.

Non è in pericolo di vita. L'auto, secondo i primi riscontri, viaggiava in direzione di Bracciano. Nel territorio, tra Manziana e Bracciano, sono in corso posti di controllo dei carabinieri, con l'ausilio della polizia locale. E' caccia all'auto pirata.