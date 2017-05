Incidente a Primavalle: scontro auto-bici, ferito ciclista. E' in prognosi riservata

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi 12 maggio a Primavalle dove un ciclista italiano di 47 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver impattato con un'automobile. Lo scontro tra la bici e la Volkswagen Polo poco dopo le 14:00, all'altezza del civico 86 di viale Federico Borromeo. Ad avere la peggio il pedalatore, accompagnato in ospedale in prognosi riservata dal personale del 118 intervenuto a Primavalle. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.