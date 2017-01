Incidente a Guidonia: scontro tra un suv ed un'auto, gravissima una 32enne

Si trova in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I dove è stata trasferita d'urgenza dopo essere stata ricoverata all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Vittima una 32enne di Villanova di Guidonia, coinvolta in un violento incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di ieri a Guidonia, provincia nord est della Capitale. A scontrarsi per cause ancora in via di accertamento una Renault Twingo, condotta dalla ragazza, ed una Volkswagen Touareg.

ACCERTAMENTI IN CORSO - Nel dettaglio l'incidente stradale si è verificato all'altezza dell'incrocio del passaggio a livello fra via Augusto Bordin e via Mario Di Trani. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del Ssis della Polizia Municipale di Guidonia Montecelio.

LO SCONTRO - Secondo una prima ricostruzione l'utilitaria francese condotta dalla 32enne aveva oltrepassato il passaggio a livello provenendo da via Di Trani. Nel mezzo dell'incrocio la vettura è stata però travolta da un Suv con alla guida un 27enne macedone proveniente dalla stazione ferroviaria e diretto in via Pantano. Poi lo schianto, forse per uno stop non rispettato da parte della vettura condotta dall'uomo che, per il violento impatto, ha terminato la propria corsa in una cunetta della stessa via Bordin. Resta da comprendere se la Twingo stesse svoltando a sinistra su via Bordin o stesse attraversando l'incrocio in direzione di via Maurizio Moris-viale Roma.

QUATTRO FERITI - Allertati i soccorritori la 32enne è stata trasportata d'urgenza prima all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli per poi essere trasferita al Policlinico Umberto I dove si trova ricoverata in prognosi riservata in gravi condizioni. Sotto choc e leggermente ferito anche il 27enne alla guida della Volkswagen, residente all'estero, che si trovava nel Comune della Città dell'Aria da qualche giorno per motivi familiari. L'uomo si è fermato a prestare i primi soccorsi per poi essere trasportato assieme a due passeggeri presenti nel Touareg al nosocomio tiburtino, dove i tre feriti stati poi dimessi con pochi giorni di prognosi.