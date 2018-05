Incidente in via di Boccea: ferito un pedone investito da uno scooter

E' stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato investito da uno scooter. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 7:30 di mercoledì 9 maggio su via di Boccea, poco distante da piazza dei Giureconsulti. Ad essere costretto alle cure del nosocomio un uomo italiano di 57 anni, investito dal mezzo a due ruote all'altezza del civico 122 della via. Affidato alle cure del 118 il ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio. A colpirlo un Honda Sh.

Investimento via di Boccea

Ancora da accertare la dinamica dell'investimento. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale. Ripercussioni al traffico con rallentamenti alla viabilità in prossimità della circonvallazione Cornelia.