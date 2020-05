Incidente via di Boccea: scontro fra auto e scooter, 19enne in prognosi riservata

Incidente stradale in via di Boccea. E’ accaduto la notte di domenica all’altezza del civico 262 della strada del Municipio Aurelio. A scontrarsi un’auto ed uno scooter, ad avere la peggio la ragazza alla guida del mezzo a due ruote, trasportata in ospedale in gravi condizioni dall’ambulanza del 118.

In particolare l’incidente è avvenuto intorno all’1:30 quando una Toyota Yaris condotta da un ragazzo italiano di 22 anni si è scontrata con un Kymco Agility alla cui guida c’era una 19enne romana. Rimasta ferita la giovane è stata trasportata in un primo momento in codice rosso all’Aurelia Hospital. Poi il trasferimento al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove la prognosi è divenuta riservata.

Da accerate la dinamica dell’incidente stradale, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale.