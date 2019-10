Incidente a Ostia Antica, scontro tra auto e scooter: tre feriti. Tra loro anche una 15enne

Incidente stradale, nella serata del 5 ottobre, ad Ostia Antica, in via Federico Bazzini, all'altezza del civico 85. Sul posto, intorno alle 20:30, agli agenti della Polizia Locale con diverse pattuglie ed i sanitari del 118. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e uno scooter Yamaha MBK.

Secondo quanto si apprende la conducente della Panda, una 29enne, è stata trasportata al Grassi in codice verde. All'ospedale di Ostia è stata trasportata anche la passeggera dello scooter, una ragazza di 15 anni in codice rosso. Il conducente del Yamaha MBK invece, 45 anni, è stato trasportato al San Camillo in prognosi riservata. I feriti non sono in pericolo di vita.