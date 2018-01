Incidente sull'Aurelia: scontro tra moto e furgone, traffico in tilt

Incidente su via Aurelia oggi 12 gennaio e traffico in tilt. Chilometri di code per un sinistro che ha visto coinvolto una moto e un furgone. Ferito il centauro. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. L'impatto è avvenuto in corrispondenza del chilometro 10,800, tra Malagrotta e via Degli Arlotti, in direzione nord.

La circolazione, bloccata, è stata fatta defluire lungo l'attigua complanare. Sul posto sono presenti le squadre delle Forze dell'Ordine e di Anas per la gestione della viabilità, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la regolare circolazione.