Incidente su via Aurelia: si ribalta camion che trasporta rifiuti

Un camion si è ribaltato oggi 13 agosto sulla via Aurelia. Un incidente autonomo all'altezza del km 79,400, a Civitavecchia. La strada, per permettere i soccorsi e la rimozione del mezzo, è stata chiusa al traffico con ripercussioni alla viabilità sulla Roma-Civitavecchia e sulla Roma-Fiumicino.

Sul posto sono presenti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per l’accertamento della dinamica, il monitoraggio delle operazioni di rimozione del veicolo e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza. La viabilità è indirizzata in loco su percorsi alternativi.

Il camion trasportava rifiuti industriali non tossici proveniente da Malagrotta. Al momento dell'arrivo dei Vigili del Fuoco l'autoarticolato si trovava su una fiancata, con la motrice che invadeva gran parte della carreggiata direzione Roma e con il serbatoio del gasolio che perdeva carburante. Per consentire la rimozione del veicolo e del relativo semirimorchio in sicurezza, è stato interdetto il traffico in entrambe le direzioni dalle 15.