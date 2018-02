Incidente sulla via Aurelia: un morto, traffico in tilt

Incidente mortale oggi 6 febbraio, sulla via Aurelia. A dare notizia dell'impatto è Anas. Il sinistro è avvenuto sulla strada statale 1bis della via Aurelia in corrispondenza del km 5,300, nei pressi di Tarquinia in provincia di Viterbo. Per cause in corso di accertamento, l'incidente ha coinvolto due veicoli e una persona ha perso la vita.

Il tratto, per permettere i soccorsi ed i rilievi, è stato temporaneamente chiuso e il traffico, anche verso Roma, è stato deviato con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti il personale dell'Anas e le Forze dell'Ordine.