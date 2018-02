Incidente sulla via Aurelia: scontro tra uno scooter ed un bus Cotral, un morto

Incidente mortale sulle strade della Capitale dove uno scooterista è deceduto in seguito all'impatto fra il proprio mezzo a due ruote ed un bus Cotral. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi sulla via Aurelia (chilometro 10+100), a 50 metri dallo svincolo del Grande Raccordo Anulare, in direzione fuori Roma.

Incidente mortale via Aurelia

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno terminando i rilievi scientifici gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo i primi rilievi lo scooterista, a bordo di un Yamaha T-Max, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote invadendo la corsia di sorpasso dove viaggiava il Cotral della linea Roma-Ladispoli-Cerveteri. Violento l'impatto con il mezzo pubblico che non ha lasciato scampo all'uomo, un 50enne.

Traffico congestionato sull'Aurelia

Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità con traffico congestionato a partire dal piazza Carpegna. Sul posto anche il personale Anas e del 118 per consentire gli accertamenti della dinamica, la rimozione dei mezzi e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi, anche a seguito delle operazioni di pulizia del piano viabile. Chiusa momentaneamente la strada per consentire i rilievi dell'Autorità Giudiziaria, la stessa è stata poi riaperta con gli agenti della municipale a regolare la viabilità.