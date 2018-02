Incidente sulla via Aurelia: frontale tra auto, due morti ed un ferito grave

Incidente mortale sulla via Aurelia dove due persone sono decedute ed una è rimasta gravemente ferita. Lo scontro ha coinvolto due auto ed è avvenuto intorno alle 3:00 di questa notte all'altezza del chilometro 30+600 della SS1, a Palidoro, nel Comune di Fiumicino. A perdere la vita un ragazzo di 28 anni di Passocuro ed un uomo di 61 anni residente a Cerveteri, ferita gravemente una terza persona, di 27 anni figlio del 61enne, per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

Incidente mortale via Aurelia

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Secondo quanto ricostruito sino a questo momento le due auto, una Lancia Kappa, con a bordo padre e figlio, ed una Volkswagen Polo condotta dal 28enne di Passocuro, si sono scontrate frontalmente. Violento l'impatto, tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone rimaste incastrate fra le lamiere delle vetture.

Scontro frontale a Palidoro

Sulla via Aurelia è quindi atterrato l'elisoccorso che ha trasportato d'urgenza il ferito al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in gravi condizioni. Sul posto per accertare la dinamica i carabinieri della Stazione di Passoscuro.