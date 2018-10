Incidente via Aurelia Antica: donna ferita dopo essere stata investita da uno scooter

Ancora un pedone investito a Roma. E' accaduto intorno alle 8:00 di martedì 9 ottobre all'Aurelio. Vittima una donna, rimasta ferita e trasportata in codice rosso in ospedale. A colpirla uno scooter Yamaha X-Max, condotto da un uomo di 29 anni, rimasto lievemente contuso in seguito al sinistro.

Investimento via Aurelia Antica

In particolare l'investimento si è registrato all'altezza del civico 183 della via Aurelia Antica, poco distante da via di Villa Betania. Avvenuto per cause ancora in via di accertamento, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. Contuso lo scooterista, è stata trasportato in codice verde all'ospedale Santo Spirito dove è stato sottoposto ai test su alcol e droga. Più grave la donna, che si trova in codice rosso all'ospedale San Camillo.