Incidente in via Aurelia: scontro auto scooter, grave un uomo

Incidente stradale e traffico oggi 23 gennaio sulla via Aurelia. Intorno alle 9 circa un sinistro ha bloccato la strada all'altezza di via della stazione Aurelia in direzione del Grande Raccordo Anulare. Ad avere la peggio un uomo, italiano, a bordo di suo Honda Sh 300 che si è scontrato, per cause ancora da determinare, con una Opel.

Lo scooterista, ferito, è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma. Sul luogo dell'incidente gli agenti del XIII Gruppo Aurelio per i rilievi scientifici che determineranno l'esatta dinamica del sinistro. Il traffico si è protratto fino alle 11:15 circa.