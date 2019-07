Aurelia: provoca incidente e scappa, pirata della strada trovato dal meccanico

Pirata della strada a Villa Carpegna. Sono state le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale a rintracciare un ragazzo di 26 anni che nella mattinata di sabato 20 luglio ha causato un incidente e si è dato alla fuga.

Un motociclista di 56 anni alla guida di uno scooter Honda è rimasto ferito a seguito dell’impatto con una Smart, avvenuto alle 12:15 in via Aurelia 375. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all’Aurelia Hospital.

Grazie alle indagini degli agenti intervenuti sul luogo dell’incidente, diretti dal Dirigente Massimo Fanelli, è stato possibile rintracciare prima il veicolo, presso un meccanico in zona Primavalle, e subito dopo il responsabile alla guida della Smart: si tratta del proprietario dell’auto, un 26enne, che è stato denunciato per il reato di fuga ed omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.