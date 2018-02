Incidente sull'Aurelia: auto si scontra con mezzo Anas, feriti due 20enni. Uno è in coma

Incidente all'alba di oggi 18 febbraio sulla via Aurelia, all'altezza del chilometro 10. Poco dopo le 4 del mattino due ventenni, a bordo di una Fiat 600, si sono scontrati con un furgone Anas che era ferma e stava prestando soccorso ad un altro sinistro stradale. Sul posto, allertati, i sanitari del 118 e gli agenti del XIII Gruppo Aurelio per i rilievi scientifici.

Un 20enne in coma, ferito l'amico

Le condizioni dei due giovani sono apparse subito gravi. Il più piccolo, che 20 anni li deve ancora compiere, è stato trasportato con urgenza all'ospedale Gemelli di Roma. E' in coma. L'amico, invece, è stato portato all'Aurelia Hospital in codice rosso. Feriti anche i due operatori Anas a bordo del furgone e ricoverati in ospedale.

Una strage sfiorata

Secondo i primi riscontri la dinamica è quella di una strage sfiorata. Il furgone Anas si era recato sul luogo dell'incidente, allertato dai vigili, appena raggiunto il punto indicato c'è stato l'impatto, tanto che gli operatori non avevano neanche fatto in tempo a scendere dal mezzo.

La Fiat 600, forse a causa della pioggia, ha perso aderenza, sterzato e finito la corsa di lato, contro il furgone Anas che, di fatto, ha avuto funzione da scudo anche per gli agenti della Polizia Locale, illesi, e presenti sul luogo per un precedente incidente. Il XIII Gruppo Aurelio indaga.