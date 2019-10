Sorpassa un'auto e investe pedone che attraversa la strada: 13enne in gravi condizioni

È in gravi condizioni un 13enne che è stato investito questa mattina, mentre attraversava la via Ardeatina a Lido dei Pini, tra Anzio e Ardea.

Il giovane, secondo i primi riscontri, era sulle strisce quando un'auto si è fermata per farlo passare ma un furgone che sopraggiungeva nella stessa direzione, anziché fermarsi ha tentato il sorpasso e ha investito il 13enne. Alla guida del mezzo una ragazza. Sul posto il 118 e i carabinieri. Il 13enne è stato trasferito in pronto soccorso ad Anzio in codice rosso.