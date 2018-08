Incidente via Ardeatina: frontale tra un camion ed un'auto, ferito soccorso con l'eliambulanza

Incidente frontale sulla via Ardeatina. E' accaduto intorno alle 17:30 di venerdì 3 agosto all'altezza del chilometro 16,700. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento un autocarro ed una vettura. Ad avere la peggio il conducente della Fiat Panda, un uomo di 57 anni, trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale San Camillo. Ferito anche il conducente del camion, un 71enne, portato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Eugenio.

Incidente via Ardeatina

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale assieme ai colleghi del GPIT. Per consentire l'intervento dei soccorritori la via Ardeatina è stata chiusa da via di Porta Medaglia alla stazione di Pavona.