Incidente via Ardeatina: frontale tra auto e furgone. Quattro feriti, uno è grave

Grave incidente domenica sera sulla via Ardeatina dove un'automobile ed un furgone si sono scontrati frontalmente. Quattro i feriti, fra i quali uno grave trasportato in prognosi riservata al Policlinico Tor Vergata. In particolare l'impatto, che ha coinvolto una Audi A3 ed un furgone Iveco Daily che stava trasportando della carne, si è verificato intorno alle 23:00 del 26 marzo all'altezza del civico 1330 dell'Ardeatina, poco distante dall'incrocio con via del Fosso del Divino Amore. Ad avere la peggio le quattro persone che si trovavano sull'auto sportiva tedesca, tutti costretti alle cure dell'ospedale, tre in codice rosso ed una in prognosi riservata.

DINAMICA DEL SINISTRO - Resta ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sulla via Ardeatina. Illeso l'autista del furgone, conducente e passeggeri dell'Audi A3 sono stati accompagnati dal personale medico agli ospedali San Giovanni Evangelista, Sant'Eugenio e San Camillo (i tre in codice rosso), mentre il più grave si trova in prognosi riservata al Ptv di viale Oxford.