Incidente in via Appia Vecchia, con l'auto finisce contromano contro un muro: è grave

Ha perso il controllo della sua Matiz ed finita contromano contro un muro. E' successo a Genzano in via Appia Vecchia. Al volante della vettura una donna di 86 anni che, secondo i primi riscontri, potrebbe aver perso il controllo dell'auto per un malore.

Sul posto gli agenti della polizia locale di Genzano per i rilievi. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale locale. E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita.