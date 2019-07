Incidente a Velletri: perde controllo dell'auto e si schianta contro muretto, ferito 19enne

Si è schiantato contro un muretto di recinzione dopo aver perso il controllo dell'auto. A rimanere ferito un ragazzo di 19 anni. L'incidente stradale nella notte fra sabato e domenica nel territorio di Velletri, ai Castelli Romani.

In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 2:00 della notte fra il 29 ed il 30 giugno sulla via Appia Sud. Qui il giovane, alla guida della sua Opel Corsa, ha perso il controllo della vettura per cause in via di accertamento schiantandosi con la macchina contro un muretto di recinzione di una villa.

Distrutta l'utilitaria, il giovane è stato preso in carico dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Velletri. Da accertare la dinamica del sinistro, nel quale non sarebbero coinvolti altri mezzi, sul posto per svolgere i rilievi scientifici i carabinieri della Stazione di Velletri. Il 19enne è stato sottoposto ai test di rito su alcol e droga.