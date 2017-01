Aiuta tir a fare manovra, investito in via Appia Sud: è grave

Brutto incidente stradale avvenuto ieri 9 gennaio a Velletri. All'altezza del chilometro 48 in via Appia Sud, un carrozziere di 57 anni è stato investito da un tir nei pressi della sua officina. Sul posto, allertati, sono accorsi gli agenti della Polizia Stradale di Albano e i sanitari del 118 che hanno portato il ferito, in codice rosso, al Policlinico Umberto I.

E' grave. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava facendo fare manovra ad un camion che usciva dalla sua officina, quando è stato centrato in pieno da un 45enne romeno alla guida del tir che si è fermato dopo l'incidente. Il conducente è stato denunciato per "lesioni stradali gravi".