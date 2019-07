Via Appia Nuova: mamma e le due figlie di 11 e 2 anni investite sulle strisce

Sono state portate all'ospedale San Giovanni di Roma una mamma di 39 anni e le due figlie di 2 e 11 anni investite, sulle strisce pedonali, in via Appia Nuova all'altezza della fermata metro Furio Camillo. La famigli è stata centrata in pieno da una Mercedes condotta da un uomo di 66 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi.

La donna e la figlia di 11 anni sono state portare nel centro medico in codice giallo. La bimba più piccola è stata trasportata in codice rosso e non sarebbe in pericolo di vita. Sul conducente della Mercedes saranno eseguiti i test di alcol e droga.