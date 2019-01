Incidente in via Appia Nuova: si scontrano una jeep ed un'auto dei carabinieri, quattro feriti

Incidente stradale a Frattocchie dove si sono scontrate una jeep ed un'auto dei carabinieri. La collisione su via del Sassone, altezza incrocio con la via Appia Nuova. Quattro i feriti, i due militari dell'Arma e marito e moglie che viaggiavano nel secondo veicolo. Il sinistro poco dopo le 21:00 nella frazione del Comune di Marino, ai Castelli Romani.

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Strada di Albano. Secondo quanto si apprende la 'gazzella' dei carabinieri, una Mitsubishi Eclipse, uscita dalla stazione di Santa Maria delle Mole, stava percorrendo la strada con sirene e luci lampeggianti accese dopo la richiesta di intervento per un furto in appartamento.

All'altezza dell'intersezione fra la via Francigena e la SS7 lo scontro con la vettura, una Jeep Renegade condotta da un uomo residente a Genzano di 60 anni, che viaggiava insieme alla moglie. Violento lo scontro, con le due auto terminate nella cunetta a lato strada in conseguenze del forte impatto.

Ferite tutte e quattro le persone coinvolte nell'incidente. Tutti trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale dei Castelli, i due militari sono stati refertati con 3 e 5 giorni di prognosi, mentre marito e moglie hanno riporato ferite guaribili rispettivamente in 7 e 3 giorni di prognosi. Per consentire i rilievi stradali il tratto di strada interessato dall'incidente è stato momentaneamente chiuso al traffico veicolare.