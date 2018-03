Incidente nel sottovia: auto ribaltata dopo scontro con altra vettura, due feriti. Chiusa la via Appia

Via Appia Nuova chiusa temporaneamente al traffico in conseguenza di un incidente che ha coinvolto due veicoli nel sottovia dello svincolo di Ciampino. E' accaduto nella tarda mattinata di venerdì 9 marzo. Il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento in direzione Roma, ha coinvolto due veicoli di cui uno ribaltato ed ha provocato due feriti.

Incidente sulla via Appia

Per consentire i soccorsi ai due feriti la Strada Statale 7 "Appia" è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni di marcia all'altezza dell'incrocio con la via dei Laghi (chilometro 15+700). Sul posto personale Anas, del 118 e agenti della polizia locale di Ciampino al lavoro per consentire gli accertamenti della dinamica, la rimozione dei mezzi e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza e in tempi brevi.