Incidente in via Appia Nuova: scontro tra auto e scooter, un giovane in prognosi riservata

Incidente oggi 4 ottobre in via Appia Nuova, nei pressi aeroporto di Ciampino. Intorno alle 7 del mattino, per cause ancora da appurare, uno scooter Honda e una Toyota Yaris si sono scontrati. Sul posto due pattuglie del VII Tuscolano della Polizia Locale.

Ferito il 31enne alla guida dello scooter trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata dove è ricoverato in prognosi riservata. Per i rilievi scientifici del caso, il sottopasso di via Appia Nuova è rimasto chiuso per circa tre ore e mezza fino alle 10:30. I veicoli sono stati sequestrati.