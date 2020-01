Incidente via Appia Nuova: tir si ribalta e perde gasolio in strada, camionista positivo all'alcol test

Incidente stradale in via Appia Nuova dove un tir si è ribaltato sversando il gasolio sulla sede stradale. L'intervento degli agenti del Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale in zona Gregna Sant'Andrea (altezza uscita del Grande Raccordo Anulare km 13,300).

Ribaltatosi in strada, il mezzo pesante (un Volvo FM 340) è stato rimosso dalla sede stradale mediante l'intervento di un mezzo apposito, al fine di ripristinare il regolare flusso veicolare.

Sottoposto agli esami alcolemici di rito il camionista, un cittadino italiano di 38 anni, è risultato positivo, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, gli agenti della Municipale hanno provveduto al ritiro della patente del camionista.