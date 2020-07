Incidente via Appia Nuova: perde controllo dello scooter e cade, soccorsa con l'eliambulanza

Incidente stradale sulla via Appia Nuova dove una donna è rimasta gravemente ferita. Ad essere soccorsa con l'eliambulanza una scooterista. Il sinistro all'altezza dell'aeroporto Pastine di Ciampino (km 16,900).

In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 10:00 di giovedì mattina mentre la scooterista viaggiava in direzione Roma Centro. Dai primi accertamenti sembrerebbe essere coinvolto un solo mezzo, uno scooter Honda, la cui conducente di 51 anni , per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo per poi cadere in terra.

Per consentire l'intervento dell'eliambulanza, che ha trasporato la donna all'ospedale San Camillo in codice rosso, è stato necessario l'intervento di diverse pattuglie della Polizia Locale impegnate per agevolare la viabilità della zona.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale con l'ausilio dei poliziotti del Commissariato Romanina.