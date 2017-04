Insegnante si schianta contro cassonetto giallo, è grave

Brutto incidente ieri 6 aprile al chilometro 22 della via Apppia, all'altezza di Marino. Una donna di 56 anni, intorno alle 8 del mattino, ha perso il controllo della sua auto finendo la propria corsa contro un cassonetto giallo posto sul marciapiede. Sul posto, allertati, i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione di Castel Gandolfo per i rilievi del caso.

La conducente, una insegnante dei Castelli Romani, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Albano. Non sarebbe in pericolo di vita. Ancora di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, per verificare se l'insegnante abbia perso il controllo dell'auto a causa di un malore o per un altro motivo.