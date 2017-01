Incidente sulla via Appia: si scontra con un'altra auto e fugge a piedi, un ferito

Ha colpito un'auto che proveniva in senso contrario, poi è fuggito lasciando la vettura intestata alla moglie sul luogo del sinistro. E' accaduto poco dopo la mezzanotte del 31 dicembre al chilometro 19 della via Appia, a Frattocchie, nel Comune di Marino. A darsi alla macchia dopo aver provocato il ferimento di un uomo alla guida di una Smart, un cittadino romeno di 40 anni, che si è poi presentato spontaneamente agli agenti della polizia stradale di Albano Laziale ammettendo le proprie responsabilità.

FUGA DOPO L'INCIDENTE - In particolare lo scontro ha visto coinvolte una Ford Fiesta condotta dal fuggitivo, ed una Smart guidata da un 40enne di Albano Laziale, poi costretto alle cure dell'ospedale del Comune dei Castelli Romani. A chiudere il cerchio sul 'pirata della strada' gli agenti della PolStrada di Albano che una volta arrivati sulla Strada Statale 7 hanno trovato la Fiesta incidentata contro la segnaletica stradale ma senza il suo conducente. Terminati gli accertamenti l'utilitaria è risultata intestata ad una donna romena, moglie del 40enne.

OMISSIONE DI SOCCORSO - Avviate le indagini per risalire al fuggitivo il 40enne si è presentato spontaneamente poche ore dopo negli uffici della stradale di Albano ammettendo le proprie responsabilità. L'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per "omissione di soccorso".