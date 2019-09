Incidente ad Ostia, scontro tra auto e moto: grave un 39enne

E' grave un uomo di 39 anni rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15, di mercoledì 11 settembre, ad Ostia in via dell'Appagliatore, all'altezza dell'incrocio con via delle Azzorre.. L'impatto tra una moto Honda e una Nissan condotta da un uomo di 46 anni.

Il centauro, nell'impatto, è finito sull'asfalto. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare che hanno chiuso la strada, per i rilievi scientifici del caso, e avviato le indagini per determinare le cause dell'incidente. Il 39enne è stato poi portato all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso.