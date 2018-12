Furgone investe due donne: eliambulanza sul posto. Sono ferite gravemente

Ancora pedoni investiti a Roma. E' successo in provincia, nella zona di Osteria Nuova, tra La Storta e Anguillara. Una anziana di 87 anni e un'altra donna sono state investite da un furgone. E' successo intorno alle 11:40 circa di martedì 4 dicembre, in via Anguillarese all'altezza del civico 109. Sul posto la Polizia Locale, con il XV Gruppo Cassia, i Carabinieri ed il personale medico.

Gravi le condizioni delle due donne. L'anziana, che ha subito un colpo alla testa, è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma con il supporto dell'eliambulanza giunta sul posto.

La donna che era con lei, di 62 anni, è stata portata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale di Bracciano. Alla guida del furgone un uomo di 44 anni. Per permettere i soccorsi e i rilievi scientifici la strada è stata chiusa da via Anguillarese 101 fino a via Braccianese. Da determinare le esatte cause del inistro. Sono in corso accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico.