Scontro tra moto sull'Anguillarese, grave 49enne. Testimone: "Ho visto centauro fuggire"

Incidente stradale sulla via Anguillarese dove un motociclista è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La segnalazione del sinistro alle 7:00 di oggi 28 agosto all'altezza dell'incrocio con via Antonio Furlan, zona Casaccia-Osteria Nuova, in direzione della Capitale. Arrivati sul posto gli agenti della Polizia Locale hanno trovato una Honda Hornet incidentata. Sul posto un testimone ha poi riferito di aver visto una seconda motocicletta coinvolta nel sinistro essersi data alla fuga.

Incidente sulla via Anguillarese

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale. Unica certezza un centauro di 49 anni ferito grave e trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Filippo Neri. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale a caccia di elementi utili a rintracciare il pirata della strada che, secondo quanto riferito dal testimone, si sarebbe dato alla fuga subito dopo il sinistro.