Incidente a Portuense: scontro tra auto, due feriti. Neonato trasportato in ospedale

Incidente stradala al Portuense. E' accaduto intorno alle 9:00 di venerdì 31 maggio in via Luigi Angeloni, altezza incrocio via Maroncelli. Due le auto coinvolte, una Lancia Ypsilon ed una Peugeot 308 all'interno della quale viaggiava un padre (un 37enne) con il figlio di 4 mesi. Due i feriti, la donna alla guida della Ypsilon, una 53enne, trasportata in ospedale in codice giallo, ed il neonato, anche lui costretto alle cure dell'ospedale.

Da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.

L'incidente all'incrocio via Angeloni-Via Maroncelli, ha trovato la denuncia di Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega, e Daniele Catalano, già capogruppo della Lega in XI Municipio: "Ennesimo spaventoso incidente all'incrocio tra via Luigi Angeloni e via Maroncelli, in zona Portuense. Questa volta, nelle due macchine coinvolte, c'era anche un neonato. La madre, giustamente terrorizzata per la sua incolumità, ha lanciato subito urla disperate di paura e richieste di soccorso, che hanno immediatamente allarmato i passanti e gli abitanti dei palazzi circostanti".

"Scene ormai consuete a questo incrocio, dove gli incidenti sono diventati praticamente all'ordine del giorno a causa della totale assenza di segnaletica orizzontale. Le strisce pedonali - prosegue la nota congiunta dei due esponenti della Lega - e le indicazioni di stop sono ormai invisibili, usurate dal passaggio delle automobili o cancellate dagli agenti atmosferici".

"I cittadini chiedono che vengano prese contromisure urgenti e ripristinata la segnaletica a tutela della loro incolumità. Solo così - concludono - si potranno evitare nuovi incidenti e mettere finalmente in sicurezza l'incrocio, prima che si verifichi qualche tragedia o restino ferite altre persone".