Incidente in via Anagnina: investito da un'auto, morto un anziano. Sesta vittima in un mese

Ancora una vittima per incidente stradale a Roma. Un uomo di 81 anni è morto oggi su via Anagnina, nel tratto di strada che va verso via Seminara. L'anziano è stato centrato in pieno da una Lancia Y guidata da una donna di 67 anni che, dopo l'impatto, si è fermata per prestare soccorso allertando la Polizia Locale.

Investimento mortale in via Anagnina

Sul posto gli agenti del VII Gruppo Tuscolano. Il pedone, sbalzato per diversi metri, è stata trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata.

Le sue ferite, tuttavia, erano troppo gravi e nonostante il disperato tentativo dei medici è morto. Come da prassi, la conducente dalla Lancia Y è stata sotto posta ai test di alcol e droga. I rilievi scientifici della Polizia Locale determineranno l'esatta dinamica del sinistro.

Sei pedoni morti in un mese

Con questi primi tre mesi e mezzo del 2018 in cui c'è stato un incremento del 20 per cento degli incidenti con vittime o feriti gravi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una continua strage, a cui si aggiunge l'ennesima vittima di oggi. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto il 15 marzo a Tor Bella Monaca.

L'investimento è avvenuto nel tratto di via di Tor Bella Monaca compreso fra il supermercato Pewex ed il ponte che incrocia viale Anderloni. A colpire il pedone una Lancia Ypsilon condotta da un 27enne che si è fermato a prestare i primi soccorsi.

Il 3 marzo scenario simile in via Flaminia Nuova, a Roma Nord. Lo scorso 1 marzo a perdere la vita fu Michele De Bernardis, 58 anni, investito in viale America all'Eur da una Mini Cooper.

Il giorno prima, 28 febbraio, la vittima fu una donna romena di 45 anni, investita da un'auto sulla via Ostiense. La sera prima, 27 febbraio, l'incidente si verificò su via dell'Acqua Bullicante, al Prenestino. Vittima la 60enne Manuela Carroccia, investita da una Peugeot 106.