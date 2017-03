Auto ribaltata sulla via Anagnina: soldati salvano coppia di anziani

Sono stati soccorsi dai soldati dell'Esercito Italiano impegnati nella "Operazione Strade Sicure". Incidente stradale questa mattina sulla via Anagnina dove un'automobile con a bordo marito e moglie si è ribaltata su un fianco per cause ancora in via di accertamento. I due militari, del 2° reggimento genio Pontieri di Piacenza, stavano effettuando un giro di ispezione quando hanno notato, lungo il loro tragitto, una vettura ribaltata dalla quale fuoriusciva del carburante.

TRASPORTATI IN OSPEDALE - Intervenuti immediatamente hanno prestato i primi soccorsi all'anziana coppia all’interno dell’abitacolo che, a loro dire e fortunatamente, non accusavano gravi problemi. I militari hanno chiamato immediatamente i soccorsi, aiutato i malcapitati ad abbandonare l’autovettura e, contestualmente, si sono prodigati nel segnalare l'incidente alle vetture in transito coordinando il flusso di traffico. L’ambulanza, giunta sul posto, ha portato gli anziani in ospedale per controlli.