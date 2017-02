Incidente a Morena: auto fuori strada, due feriti. Uno è grave

Incidente nella notte a Morena dove due persone sono rimaste ferite. Il sinistro si è registrato intorno alle 3:00 su via Anagnina, altezza incrocio via di Casal Morena, ed ha coinvolto solamente una vettura, una Volkswagen Polo, con a bordo due persone, un uomo ed una donna. I due feriti sono poi stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale. L'uomo in codice giallo al nosocomio di Frascati e la donna in codice rosso, poi divenuta prognosi riservata, al Policlinico Tor Vergata. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, che secondo i primi rilievi degli agenti del VII Tuscolano, intervenuti con l'ausilio di una pattuglia del V Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale, non vedrebbe coinvolti altri mezzi.