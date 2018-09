Incidente a Tor de' Schiavi: pirata della strada investe ciclista con l'auto e scappa

Investita da un automobilista poi scappato. A rimanere ferita una ciclista, costretta alle cure dell'ospedale dopo essere stata colpita da un'auto nella zona di Tor de' Schiavi. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 22:30 di sabato 22 settembre su via Anagni, incrocio viale Tor de' Schiavi, in direzione viale della Primavera. Ad essere investita una ragazza, con l'auto pirata che non si è fermata a prestare i primi soccorsi allontanandosi dal luogo del sinistro.

Ciclista investita a Tor de' Schiavi

Lasciata in terra la ferita, diversi sono stati i testimoni che hanno allertato i soccorritori. Arrivati sul posto, gli agenti del V Gruppo Prenestino (ex Casilino) non hanno trovato né i veicoli né i feriti ma una persona che ha riferito loro che poco prima c'era stato un investimento di una donna, una ciclista, colpita da un'auto. Sempre il testimone ha poi riferito ai vigili urbani che la ferita era stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sandro Pertini.

Pirata della strada in via Anagni

Arrivati al nosocomio dei Monti Tiburtini gli agenti della Polizia Locale hanno avuto riscontro della segnalazione trovando la ragazza. Refertata con 7 giorni di prognosi e dimessa dall'ospedale Pertini, la giovane non ha saputo fornire al momento dettagli ai 'caschi bianchi'. Agenti al lavoro per risalire al pirata della strada attraverso le testimonianza di alcuni cittadini presenti nell'area di Tor de' Schiavi al momento dell'investimento ed i rilievi scientifici effettuati nel luogo del sinistro.