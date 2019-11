Incidente a Colli Albani: si scontrano taxi e scooter, un ferito

Incidente stradale a Colli Albani. E' accaduto intorno alle 18:00 di mercoledì 6 novembre. A scontrarsi uno scooter ed un taxi, ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote costretto alle cure dell'ospedale.

Il sinistro è avvenuto su via Albano, altezza incrocio con via Genzano. Qui lo scooter Suzuki ha impattato con la Toyota Auris per cause in via di accertamento, con lo scooterista sbalzato dalla sella del motorino. Affidato alle cure del 118 è stato trasportato in codice rosso per dinamica all'ospedale Vannini.

Da accertare la dinamica, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale. Chiuso temporaneamente un tratto di via Genzano compreso fra via Albano e via Rocca Priora.